La banque leur transfère par erreur 120 000 $ US

Un homme et une femme de la Pennsylvanie croyaient être les personnes les plus chanceuses au monde lorsqu’ils ont reçu 120 000 $ US – environ 158 000 $ CAN – dans leur compte de banque.

Toutefois, dépenser cet argent les a placés en très mauvaise posture...

Robert et Tiffany Williams ont reçu par erreur l’importante somme, mais plutôt que d’aviser leur banque, ils ont plutôt dépensé la plus grosse partie de l’argent en seulement deux semaines, a rapporté CNN.

Les Williams en ont profité pour acheter un véhicule utilitaire sport, deux véhicules tout terrain, un motorisé et une remorque. Ils ont également utilisé l’argent pour faire des réparations sur leur voiture, payer des factures ainsi qu’en donner à des proches dans le besoin.

Quand la banque a réalisé son erreur, elle a contacté les Williams et leur a confirmé qu’ils devaient rendre l’argent.

Tiffany Williams a dit à l’employé que son mari et elle allaient mettre en place un remboursement par paiement. Toutefois, ils n’ont plus donné de nouvelles à la banque.

Le couple fait donc face à des accusations de vol aggravé et a été libéré sous caution.