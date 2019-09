La partie n’est pas gagnée d’avance pour ceux qui recrutent des arbitres

L’essoufflement de l’intérêt pour devenir arbitre au hockey cause bien des maux de tête aux organisations qui recrutent.

L’an dernier, on comptait 4310 officiels au Québec, dont 749 dans la région de Québec–Chaudière-Appalaches. Avec près de 10 000 parties à arbitrer, c’est la région où les besoins sont les plus grands.

À quelques semaines de la reprise des activités, Hockey Québec–Chaudière-Appalaches (HQCA) est à 56 % des inscriptions chez les officiels par rapport à l’année dernière.

Pierre-Olivier Bouchard, arbitre en chef, ne cache pas une certaine inquiétude. À cette période-ci de l’année, il préférerait être autour de 75 %.

Pour stimuler les inscriptions d’officiels, l’organisation innove cette année. Plusieurs mesures ont été mises en place, comme le tirage de bourses d’études.

Problème généralisé

« On a une pénurie d’arbitres par manque d’intérêt tout simplement. Il faut arrêter de penser qu’on est en compétition avec les Tim Hortons et les McDonald’s puisqu’eux aussi vivent la pénurie », dit-il.

En réalité, les arbitres souffrent d’un manque de valorisation, estime M. Bouchard. Même si les parents ne sont pas toujours d’accord avec les décisions rendues sur la glace, il faut admettre que leur rôle est pourtant essentiel.

Selon lui, le comportement de certains parents dans les gradins n’aide pas à renverser la tendance. Cette année, tous les arbitres de moins de 18 ans de la région Québec–Chaudière-Appalaches porteront un brassard vert fluo.

« C’est pour dire aux parents : “Si tu cries après cet arbitre-là, n’oublie pas que tu cries après un enfant” », poursuit M. Bouchard.

L’organisme HQCA prépare une campagne de sensibilisation qui sera lancée bientôt. Il s’agit d’un projet pilote qui a déjà été essayé au baseball et qui a généré des résultats positifs. D’autres régions surveillent de près cette initiative.

« Ce sont de nouvelles choses que l’on fait. Le manque d’arbitres n’est pas lié à la pénurie de main-d’œuvre. La vraie source du problème, c’est parce qu’on ne s’en occupe pas. Si les jeunes n’ont pas d’intérêt, ils décrochent », a ajouté M. Bouchard.

L’autre initiative consiste à mettre en œuvre une gestion plus efficace des parties en les centralisant davantage, ce qui relâcherait un peu de pression sur le bassin disponible.

Jusqu’à présent, il est rare qu’une partie ait été annulée parce qu’il n’y avait pas d’officiels.

« On finit toujours par s’arranger, mais si le nombre d’inscriptions n’augmente pas, c’est sûr et certain que ça pourrait arriver qu’on en annule », a affirmé l’arbitre en chef, qui espère bien ne pas se rendre là.

La pénurie d’officiels, qui touche le hockey mineur et scolaire, est similaire dans la plupart des régions du Québec, a-t-il ajouté en terminant.

Les heures travaillées sont à la hausse

Selon Statistique Canada, les heures travaillées ont augmenté de 0,8 % au cours du deuxième trimestre de l’année. Il s’agit de la plus importante hausse depuis 2017. Les heures travaillées ont crû dans les entreprises productrices de services et de biens.

La rémunération horaire moyenne s’est accrue à un rythme similaire dans ces deux secteurs. Au total, la productivité au travail dans les entreprises canadiennes a progressé de 0,2 % au deuxième trimestre.

Le nombre d’heures annuelles travaillées au Québec a augmenté entre 2010 et 2018, passant de 1780,8 à 1800,5. Malgré ces augmentations, le nombre d’heures travaillées au Québec reste inférieur à l’Ontario (1849,1) et au reste du Canada (1845,6).

D’après un sondage en ligne effectué pour le compte de la BDC, l’année dernière, 38 % des entrepreneurs ont affirmé que leurs employés doivent travailler davantage en raison de la pénurie de main-d’œuvre, particulièrement chez les petites entreprises qui ont moins d’une dizaine d’employés.

Québec : Forum sur les salariés de plus de 50 ans

Le cinquième des 14 forums régionaux, intitulés Marché du travail, misons sur les 50 ans et plus, s’arrêtera à Québec le 3 octobre prochain.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, cette initiative, qui a été lancée à Montréal, vise à échanger sur les principaux enjeux et défis relatifs à l’embauche et au maintien en emploi des travailleurs expérimentés.

« Il n’y a pas qu’une solution à la pénurie de main-d’œuvre », soutient Irène Demczuk, coordonnatrice du projet Générations au travail, réussir ensemble !

Cette journée s’adresse aux dirigeants d’entreprise, aux conseillers en ressources humaines, aux organismes en employabilité, aux syndicats et aux différents partenaires du marché du travail dans la région.

Mme Demczuk rappelle que les Québécois prennent leur retraite plus tôt par rapport aux autres provinces canadiennes.

« Si le Québec rejoignait la moyenne canadienne, il pourrait combler 89 000 emplois. On pourrait réduire de plus de la moitié la pénurie de main-d’œuvre au Québec », dit-elle.

Secteur manufacturier : Peur d’une aggravation de la pénurie

À la veille de la campagne électorale fédérale, le regroupement des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande au prochain gouvernement de travailler « avant toute chose » à résoudre la pénurie de main-d’œuvre.

Les deux tiers des manufacturiers ont de la difficulté à recruter des travailleurs, et 75 % d’entre eux craignent que la pénurie ne s’aggrave au cours des cinq prochaines années.

Selon l’organisme, cette « crise » diminue la capacité des manufacturiers de performer et de croître, partout au pays.

« Résoudre ce problème exige de mettre en place des programmes pour attirer et former des travailleurs canadiens, et pour accueillir plus d’immigrants », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.