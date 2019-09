Le grand cirque Antonio

Il y a d’abord eu cette fixation étrange sur le fait de porter un casque devenu non réglementaire par rapport aux nouvelles politiques de sécurité de la NFL. Par moments, les Raiders ne savaient plus où il se trouvait durant le camp d’entraînement. Parti, disparu, pas de nouvelles. Un cas rare et inacceptable qui se produit seulement lorsqu’un joueur se croit bien au-dessus de son équipe.