Le patrimoine religieux du Québec ne demande qu’à être redécouvert

MONTRÉAL – Les journées du patrimoine religieux, qui se déroulent toute la fin de semaine jusqu’à dimanche, permettent à des milliers de touristes et de Montréalais de visiter certains chefs-d’œuvre architecturaux de la métropole, dont certains ne sont pas ouverts aux visiteurs le reste de l’année.

C’est entre autres la possibilité de visiter la magnifique église russe orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul ou encore celle de Saint-Léon-de-Westmount, reconnue comme lieu historique national du Canada.

Les organisateurs de l’événement cherchent ainsi à sensibiliser la population à la préservation d’un héritage souvent menacé.

«Les gens peuvent visiter au moins une fois par année les églises en dehors des heures de culte», explique Caroline Tanguay, du Conseil du patrimoine religieux de Québec.

La popularité de ces journées fait dire à Tourisme Montréal que le riche patrimoine religieux de Montréal attire de plus en plus de visiteurs dans la métropole. Plus de 15% d’entre eux visent au moins un site religieux durant leur séjour, souvent l’oratoire Saint-Joseph, le deuxième lieu le plus couru après le Casino à Montréal.

L’industrie touristique mise donc de plus en plus sur le patrimoine religieux pour faire la promotion de la ville à l'étranger. Tourisme Montréal organise entre autres des missions de promotion touristique au Mexique, un pays avec une longue tradition catholique, a fait valoir son vice-président, Pierre Bellerose.