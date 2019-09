Le week-end culturel de Madeleine Péloquin

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

J’ai été interpellée par le récent livre Les Retranchées. Échecs et ravissement de la famille, en milieu de course de Fanny Britt. Je n’avais pas lu son précédent livre, Les tranchées, un essai sur la maternité, mais son dernier ouvrage qui va plus loin sur le concept de la famille, m’a vraiment bouleversée. C’est une femme de 40 ans qui s’adresse à une autre. C’est une auteure avec qui j’ai grandi à l’École nationale lorsque j’étudiais en interprétation, tandis qu’elle étudiait en écriture et j’ai beaucoup d’intérêt pour ce qu’elle fait. En lisant son livre, ça m’a donné l’impression que l’on vivait les mêmes choses. Elle a une belle plume et une très belle sensibilité pour illustrer les enjeux de notre époque. En plus, elle se commet personnellement à travers son ouvrage. Je le recommande à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont envie de mieux comprendre les femmes.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

J’ai très hâte d’aller voir le spectacle de Robert Lepage, Les sept branches de la rivière Ota qui sera présenté au Diamant à Québec du 7 au 15 septembre. Il s’agit d’une pièce qui a vu le jour il y a 25 ans que je n’ai pas vu à l’époque. En plus, ce sera l’occasion pour moi d’assister à un spectacle dans cette nouvelle salle incroyable que j’ai visitée durant l’été. La pièce de sept heures qui se divise en sept tableaux s’amorce avec la saga entourant la bombe atomique d’Hiroshima lors de la Seconde Guerre mondiale pour transporter les spectateurs vers l’Holocauste.

Quel est le film qui vous a plu ?

J’ai vu le film La femme de mon frère de Monia Chokri. J’ai toujours beaucoup d’intérêt pour ce que les autres femmes de mon milieu de travail ont à dire et comment elles choisissent de le faire et dans ce cas-ci avec quel type de cinématographie. J’ai trouvé ça très bon, tant son écriture que les autres aspects dont la direction d’acteurs. J’apprécie lorsqu’une artiste s’engage ainsi personnellement par le biais de son œuvre et je suis toujours fière de voir une femme d’ici qui réussit. Son rayonnement est une belle victoire.

Quelle est l’exposition qui a suscité votre intérêt ?

Je suis quelqu’un qui apprécie toutes formes d’art et j’aime aller au musée. J’ai visité l’exposition Miró à Majorque, un esprit libre qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu’au 8 septembre. J’aime aller au Musée avec mes enfants, c’est un lieu qui m’apaise et qui m’inspire. On y compte plus de 150 œuvres du peintre et sculpteur espagnol de renommée internationale. C’est vraiment beau !

Quelle est l’émission de télé que vous aimez suivre ?

J’aime regarder Révolution avec mes deux filles qui a été pour moi une révélation. Je ne suis habituellement pas attirée par les émissions de variétés, mais j’ai été séduite par Révolution qui m’a fait découvrir le monde de la danse. J’ai très hâte de voir la deuxième saison. Ça m’inspire beaucoup !

