Les Yankees battent facilement les Red Sox à Boston

Après avoir concédé la victoire la veille, les Yankees de New York ont répliqué à leurs rivaux de toujours, les Red Sox de Boston, 5 à 1, samedi.

Gary Sanchez et Edwin Encarnacion ont animé l’attaque new-yorkaise avec chacun deux points produits en quatrième manche. Sanchez a d’abord ouvert la marque avec un double qui a fait passer D.J. LeMahieu et Didi Gregorius à la plaque. Encarnacion, le frappeur suivant, a expédié la première balle lancée vers lui dans les gradins. C’était sa 32e longue balle de la saison.

Les Red Sox n’étaient pas au bout de leur peine puisque Encarnacion en a rajouté en neuvième manche avec un double, pour venir faire marquer Sanchez une fois de plus. J.D. Martinez a empêché le blanchissage des Red Sox au Fenway Park, en frappant son 35e circuit.

J.A. Happ (12-8) a été le lanceur gagnant. En six manches et un tiers, il a retiré sept frappeurs au bâton et accordé seulement deux coups sûrs. Ryan Weber (2-3) a enregistré la défaite, ne jouant qu’un tiers de manche.