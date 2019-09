L’obésité chez les animaux de compagnie: un problème de taille

Vrai

Faux

Vrai

Selon les données de l’Association for Pet Obesity Prevention (APOP), 59,5 % des chats et 55,8 % des chiens ont soit un surpoids ou sont carrément obèses. Environ un animal sur trois fait de l’embonpoint. En effet, 25,7 % des chats et 36,9 % des chiens ont été classés comme ayant un surpoids, tandis que 33,8 % des chats et 18,9 % des chiens ont été classés comme étant obèses par leur médecin vétérinaire en 2018.