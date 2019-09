Montréal: une vente de cellulaire tourne mal près de la station de métro Jarry

MONTRÉAL | Une vente de cellulaire a mal tourné, samedi après-midi, près de la station de métro Jarry et conduit à l’arrestation d’un suspect de 24 ans, alors que deux autres personnes étaient toujours en fuite en début de soirée.

L’incident est survenu vers 15 h au coin des rues Berri et Jarry, dans le quartier Villeray.

Un homme de 32 ans qui tentait de vendre son cellulaire avait donné rendez-vous à un autre individu. Ce dernier a saisi le cellulaire et a pris la fuite sans payer. Le vendeur a alors pris le voleur aux trousses, ce dernier tentant au même moment de s’enfuir dans un véhicule qui l’attendait et qui était conduit par un autre suspect. Le vendeur s’est agrippé au véhicule lorsque celui-ci s’est mis en marche et il a été blessé quand il est entré en collision avec des clôtures de construction.

«L’homme a été blessé à la tête et au haut du corps, mais légèrement», a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les suspects ont abonné le véhicule au coin des rues Berri et Gounod, non loin de la scène, mais la police a réussi à mettre le grappin sur un suspect de 24 ans. Son présumé complice courait toujours, de même qu’une femme qui les accompagnait dans le véhicule, en début de soirée. Ces deux derniers seraient âgés de plus ou moins 25 ans.

Le maître-chien a été appelé sur place pour soutenir les recherches.

La police a refusé de confirmer que c’est bel et bien un cellulaire qui était à vendre dans le cadre de cette transaction qui a mal tourné, le SPVM parlant d’un «objet». Des témoins sur place ont toutefois confirmé qu’il s’agissait d’un cellulaire.

Quelques rues ont dû être fermées dans le secteur, soit la rue Jarry en direction est entre Saint-Denis et Berri, ainsi que la rue Berri en direction sud entre Jarry et Gounod.