Ces petits muffins salés sont délicieux à souhait. Préparés avec des condiments majoritairement salés, ils sont très différents des muffins du commerce et des cafés. On peut facilement les congeler et les consommer à l’occasion, lorsque poindra l’envie de satisfaire sa dent salée !

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Portions : 6

Protéines : 16 g

Sans arachides • Végétarien • Sans sucre ajouté

INGRÉDIENTS 250 ml (1 tasse) de lait 2 % M.G.

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

500 ml (2 tasses) de farine tout usage

250 ml (1 tasse) de farine de blé entier

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

2,5 ml (½ c. à thé) de sel

45 ml (3 c. à soupe) de thym frais, haché finement

45 ml (3 c. à soupe) de menthe fraîche, hachée finement

45 ml (3 c. à soupe) de persil frais, haché finement

125 ml (½ tasse) d'olives noires, dénoyautées et hachées finement

10 petits cornichons sucrés, hachés finement

250 ml (1 tasse) de fromage cheddar léger, râpé

60 ml (¼ tasse) de pacanes, hachées finement

2 œufs, calibre gros

60 ml (¼ tasse) d'huile d’olive

Garnitures

Fleur de sel

Ricotta

PRÉPARATION Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Graisser légèrement un moule à 12 muffins. Dans un petit bol, combiner le lait et le jus de citron. Laisser reposer 10 minutes. Dans un grand bol, mélanger les farines, la poudre à pâte, le sel, le thym, la menthe, le persil, les olives, les cornichons, le fromage et les pacanes. Creuser un puits au centre et y ajouter les œufs, le lait citronné et l’huile d’olive. Mélanger jusqu’à ce que toute la préparation soit humectée. Transférer dans le moule à muffins préparé, saupoudrer de fleur de sel et enfourner. Cuire 25 minutes. Mettre à gril (broil) au besoin en surveillant attentivement. Laisser reposer 5 minutes. Garnir de ricotta et servir.

Extraits du livre