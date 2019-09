Nadal à la chasse au record

« J’adorerais être le joueur le plus titré dans les tournois du Grand Chelem, mais tu ne peux pas constamment penser à ce que ton voisin a de plus que toi. Tu dois être heureux de tes accomplissements et faire les choses à ta façon. Si au final je deviens le joueur le plus titré de l’histoire, ce sera fantastique. Sinon, j’aurai donné le meilleur de moi-même tout au long de ma carrière. »

« Ça avait été un match difficile. Il avait plus d’énergie que moi et il m’avait mangé tout rond, même si on avait connu un début de match similaire. J’avais eu une balle de bris, puis il m’avait ensuite brisé et j’ai perdu la première manche pour cette raison. Ensuite, il y allait de plus en plus fort, il était plus rapide et plus fort, tandis que, de mon côté, je régressais. C’est bien d’avoir eu cette expérience de l’affronter dans un tournoi de type Masters. Je sais maintenant à quoi m’attendre et comment me préparer pour l’affronter. »