Photos souvenirs: Réal Béland

Les docu-films

Photo Journal de Montréal

Pour le tournage d’un tordant segment du film Les cousins du vrai monde, tourné en France en 2005, Réal n’avait pas hésité à se déguiser en un étonnant amérindien faisant partie du groupe « Atach tatuc. » Avec son complice Stéphane K. Lefebvre, il en avait mis plein la vue à nos amis français. Ce n’était que le début d’une longue série de tournages en Europe, au Japon et au Québec. (À revoir sur YouTube)

♦ Réal Béland anime la nouvelle émission En rodage, pour laquelle il a suivi 10 humoristes en période de rodage, dont Martin Petit et Maxim Martin, dans les bars en région où les conditions de travail sont parfois difficiles. Début le 5 septembre à Z.

♦ Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Réal présente une édition de luxe de son spectacle Faire semblant qu’il a présenté plus d’une centaine de fois à travers la province, en y ajoutant notamment un numéro best of de ses 30 ans de carrière. Une série de 30 représentations à 30 $ pour ses 30 ans. Pour toutes les dates, voir : realbeland.com.

♦ L’humoriste participe à la série Dans les pas de... qui permet à des personnalités d’en apprendre davantage sur des gens qui ont marqué notre histoire. Réal s’intéressera au célèbre lutteur Mad Dog Vachon. À compter du 1er novembre sur Historia.