Un corps retrouvé dans le fleuve samedi serait celui de l’homme qui a chuté dans l’eau dimanche dernier

CONTRECOEUR – Le corps de l’homme tombé à l’eau dimanche dernier dans le bassin de La Prairie, entre Montréal et la Rive-Sud, aurait été retrouvé samedi matin à plusieurs kilomètres plus loin, soit près de l’île Saint-Ours, à Contrecoeur, une municipalité située entre Verchères et Sorel.

C’est un citoyen qui a fait la macabre découverte, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

«Tout porte à croire que le corps retrouvé cet avant-midi dans le secteur de Contrecoeur serait celui de l'homme qui était porté disparu depuis dimanche dernier, [...] après avoir chuté d'une embarcation», a précisé la SQ, dans un message relayé aux médias.

La victime, qui ne portait pas de veste de flottaison, se trouvait à bord d’une embarcation de plaisance avec trois autres personnes quand elle a chuté à l’eau en milieu d'après-midi, dimanche dernier. «Une manoeuvre aurait possiblement projeté l'homme à l'eau», avait indiqué la SQ lorsque l’homme est disparu.

Rappelons que, lors des recherches pour retrouver cet homme après sa chute, les autorités avaient découvert un autre corps qui a été envoyé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal, pour identification. Samedi, la SQ n’était pas en mesure de confirmer l’identité de cette personne.