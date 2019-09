Un vol d'avion pour attirer des travailleurs

Alors que la pénurie de main-d’œuvre qui fait rage à travers la province nuit à la croissance économique de bon nombre d’entreprises, les employeurs n’ont d’autre choix que de faire preuve de créativité pour attirer les travailleurs.

L’entreprise Nolinor, spécialisée en transport aérien dans les vols commerciaux nolisés, a mis les bouchées doubles pour pourvoir des postes vacants lors d’une journée portes ouvertes peu commune, samedi.

Nolinor a mis à la disposition d’une cinquantaine de candidats un avion Boeing 737-300 pour effectuer un trajet de l’aéroport Saint-Hubert jusqu’à son hangar situé à Mirabel.

Les candidats se sont par la suite fait offrir un repas avant de visiter les installations de l’entreprise. Cette opération séduction visait à combler divers postes de maintenance, passant de mécanicien à pilote.

Cette méthode saura répondre à la demande espérée en 2020, selon le vice-président de Nolinor, Marco Prud’homme.

«C’est certain qu’en période de manque d’employés, on est obligés de refuser plusieurs contrats. Si on n'est pas capable d’embaucher le nombre de candidats désiré, ça peut avoir un impact sur notre développement économique.»

Selon le comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale du Québec, des dizaines de milliers de postes seront à combler dans la prochaine décennie, rien qu'au Québec, et ce, uniquement dans le secteur aérospatial.

-Avec les informations d'Andy St-André