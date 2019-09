Victoire de 41-6 du Rouge et Or face aux Stingers

MONTRÉAL | Le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé samedi après-midi à Concordia des Stingers par la marque de 41-6 à l’occasion de la 33e édition du Shrine Bowl disputée sous les yeux d’un recruteur des Bears de Chicago venu épier entre autres le bloqueur Kétel Assé.

Le Rouge et Or signe une deuxième victoire en autant de sorties alors que les Stingers sont toujours à la recherche d’un premier gain en trois parties. Laval rendra visite samedi prochain aux Carabins de l’Université de Montréal dans une bataille pour le premier rang entre les deux seules équipes invaincues. De leur côté, les Stingers profiteront d’une fin de semaine de congé.

Disputée sous la pluie, la deuxième demie a donné peu à se mettre sous la dent. La pluie a gagné en intensité au quatrième quart. Les deux formations se sont échangées un placement avant que Luca Perrier souligne son retour au jeu après une absence de près de deux ans avec un touché sur une course de six verges.

Bon départ

Le Rouge et Or a amorcé le match en force. Sur leur première série offensive, ils ont franchi 71 verges en quatre jeux incluant une passe incomplète sur le premier pour inscrire un majeur. Le porteur de ballon Vincent Breton-Robert a capté une passe de 42 verges pour ouvrir la marque.

Une interception de Maxym Lavallée a pavé la voie à un placement de 25 verges de David Côté.

Comme au premier quart, le Rouge et Or a frappé tôt au deuxième. Fin seul dans la zone des buts, Mathieu Robitaille a capté une offrande de 27 verges de Samuel Chénard pour le touché qui portait la marque 19-0.

Les deux équipes se sont par la suite échangées un placement. La plus belle poussée des Stingers s’est terminée par une interception d’Adam Auclair. Secoué sur le jeu précédent, Adam Vance a cédé son poste à Olivier Roy qui a été victime d’un larcin dès son premier jeu alors que les Stingers pointaient à la ligne de 5 verges. Sur le blitz, Kean Harelimana a fait dévier la passe de Roy et Auclair n’a a eu qu’à la cueillir comme un fruit mûr.

Bonne nouvelle pour les Stingers, Vance a été en mesure de revenir au jeu en deuxième demie.

Le Rouge et Or a ajouté un touché 24 secondes avant que les deux formations retraitent au vestiaire. Après une pénalité pour hors jeu qui a procuré un premier essai au Rouge et Or, le quart-arrière Samuel Chénard a couru sur huit verges pour le touché et porter le score 28-3 après 30 minutes.