Biden toujours en tête chez les démocrates malgré les questions sur son âge

WASHINGTON | L’ancien vice-président américain Joe Biden maintient son avance dans la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, selon un sondage dimanche, malgré des interrogations croissantes sur son âge et son état de santé.

Joe Biden est crédité du soutien de 29% des électeurs démocrates potentiels, contre 19 % et 18 % respectivement à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, deux candidats très marqués à gauche, selon une enquête d’opinion du Washington Post et de la chaîne ABC.

À 76 ans, le vétéran de la politique américaine ne semble pas pâtir du débat de plus en plus pressant sur son état de forme physique et intellectuel.

Jeudi, dans des déclarations à l’agence Bloomberg, l’un des autres concurrents pour l’investiture démocrate Tim Ryan s’est très directement inquiété des capacités de Joe Biden.

«Je pense seulement que Biden décline», a dit l’élu de l’Ohio à la Chambre des représentants. «Je ne crois pas qu’il ait l’énergie (...) Et j’aime le bonhomme», a-t-il ajouté, alors que les autres candidats démocrates se sont jusqu’ici abstenus d’aborder publiquement le sujet.

Tim Ryan, crédité de moins de 0,5 % dans le sondage ABC-Washington Post, a ensuite tenté de se justifier en disant que Joe Biden «manque de clarté» lorsqu’il exprime des positions politiques.

L’ancien vice-président de Barack Obama est connu de longue date pour ses «gaffes».

Mais il a multiplié ces derniers mois les dérapages et les approximations qui ont alimenté le doute sur sa capacité à tenir la route d’une longue campagne électorale pour la Maison-Blanche.

Il a été accusé de mélanger plusieurs anecdotes sur la guerre en Afghanistan remontant à son mandat de vice-président. Il a également commis des erreurs ou confusions de dates ou de lieux, lors de déplacements de campagne.

Mais les électeurs démocrates potentiels continuent d’estimer que Joe Biden est le mieux placé pour battre Donald Trump en novembre 2020. Ils sont 45 % à le penser, selon le sondage ABC-Washington Post, alors que Bernie Sanders et Elizabeth Warren ne bénéficient que de 14 % et 12 % de réponses favorables à cette question.

Ce sondage confirme par ailleurs que ce trio de favoris se détache des autres candidats. Derrière lui, la sénatrice de Californie Kamala Harris n’est soutenue que par 7 % des personnes interrogées pour la nomination démocrate. Pete Buttigieg, le jeune maire de South Bend, arrive derrière avec 4 %.

La marge d’erreur de ce sondage est de plus ou moins 6 %.