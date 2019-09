C’est arrivé la semaine du 8 septembre

Arrivé la veille, le pape Jean-Paul II s’adresse aux fidèles montréalais dans la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Son voyage s’est amorcé à Québec et se termine à Ottawa, le 20 septembre. Le pape circule dans un véhicule spécialement conçu pour lui à cette occasion, surnommé la « papemobile ». À Montréal, il se rend aussi à l’oratoire Saint-Joseph et à la basilique Notre-Dame. Sa visite suscite un engouement populaire et médiatique certain, malgré des critiques qui le considèrent comme distant avec les fidèles et trop silencieux sur les enjeux qui secouent l’Église catholique québécoise, comme l’avortement, la contraception ou l’ordination des femmes.