Des dizaines de pompiers morts en service honorés à Ottawa

OTTAWA | Des pompiers de partout au Canada se sont rassemblés dimanche à Ottawa afin d’honorer leurs collègues morts en service à l’occasion du Jour commémoratif des pompiers canadiens.

Lors de la 16e Cérémonie annuelle à la mémoire des pompiers canadiens tenue sur le site du Monument aux pompiers canadiens, aux plaines LeBreton, 90 pompiers morts en service ont été honorés, dont 13 de Montréal et de Québec.

Ce nouvel hommage portera à 1529 le nombre de noms de pompiers qui seront dorénavant inscrits sur le mur commémoratif.

Chaque jour, des hommes et des femmes courageuse mettent leur vie en danger pour protéger les Canadiens ici et autour notre pays. Nous honorons leur force et leur courage aujourd'hui au Monument commémoratif des pompiers canadiens et remercions leurs familles pour leurs service. pic.twitter.com/8v6XZGcW7t — Catherine McKenna 🇨🇦 (@cathmckenna) September 8, 2019

«Chaque jour, des hommes et des femmes courageux mettent leur vie en danger pour protéger les Canadiens ici et autour notre pays. Nous honorons leur force et leur courage aujourd'hui au Monument commémoratif des pompiers canadiens et remercions leurs familles pour leurs services», a écrit la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, sur Twitter, à l’issue de la cérémonie.

Mme McKenna a prononcé le discours principal au cours de cet événement, dimanche.

Le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, a pour sa part souligné que «parmi les pompiers morts en service, plusieurs ont rendu l'âme des suites de cancers et autres maladies professionnelles contractées dans l'exercice de leurs fonctions», déplorant qu'il y en ait de plus en plus, d'année en année.

Selon M. Ross, ces pompiers morts en service «ont fait montre d'un courage exceptionnel et d'un sens du renoncement qui en font aujourd'hui de véritables héros».

Pompiers de Montréal

Capitaine Gérard Bélanger

Pompier Michel Dufresne

Capitaine Normand Gosselin

Pompier Jean-Pierre Harvey

Lieutenant Thomas Hughes

Pompier Luigi Ialenti

Lieutenant Maurice Labarre

Lieutenant Pierre Laberge

Pompier Pierre Massé

Capitaine Normand Roy

Lieutenant Serge Thibeault

Pompiers de Québec