Des huiles pour tous les goûts

Au rayon des huiles, le choix est vaste. Si les huiles de canola et d’olive règnent, plusieurs autres variétés méritent qu’on les découvre. Cap sur les huiles qui se distinguent !

Les huiles du Québec

L’huile de Caméline

Olimega propose une huile unique, bien d’ici. Issue d’une plante crucifère aux belles fleurs jaunes, l’huile de caméline se taille une place de choix sur le marché. Riche en gras oméga-3, cette huile au goût herbacé affichant des notes de noisettes et de sésame contient aussi beaucoup de vitamine E. Son point de fumée étant élevé (246 °C), on peut facilement l’utiliser pour la cuisson. Depuis peu, l’entreprise offre également les graines de caméline que l’on peut utiliser comme les graines de chia.

olimega.com

L’huile de tournesol

J’ai deux coups de cœur pour des entreprises d’ici dans le domaine des huiles de tournesol : l’huile Champy et l’huile Pré Rieur. Les deux sont biologiques et se distinguent des autres huiles de tournesol par leur contenu en acide oléique (comme l’huile d’olive).

La première est produite à Upton par Christian Champigny depuis 1999. C’est d’ailleurs dans ce beau champ de tournesol en fleurs que j’ai fait la photo de mon premier livre : Les conseils santé d’Isabelle. Pressée à froid, l’huile est décantée pendant 15 jours à des fins de filtration avant l’embouteillage. On aime le fait que 75 % de ses gras soient mono-insaturés.

champy.ca

Quant à l’huile de tournesol Pré Rieur, elle est fabriquée à Saint-Jean-Port -Joli par Daniel Dubé. Comme le choix précédent, elle est riche en gras mono-insaturés, soit 82 % de l’ensemble des gras. Les huiles ayant ce profil sont excellentes pour la santé cardiovasculaire. Elle résiste aussi relativement bien à la cuisson, mais c’est à froid qu’on en apprécie le plus les arômes.

leprerieur.com

L’huile de chanvre

Le chanvre est sans doute la graine vedette de l’année avec le retour d’une panoplie de produits à base de graines, farine ou encore huile qui en sont dérivés. Le goût léger de noix plaît à plusieurs. Le chanvre offre un heureux mariage oméga-6/oméga-3. L’huile est recommandée pour une utilisation à froid, elle rehausse à merveille les salades. Je l’adore personnellement sur des salades d’endives ou encore de betteraves. On aime la déclinaison de produits à base de chanvre Orijin, une entreprise 100 % québécoise regroupant plusieurs familles d’agriculteurs dans la région de l’Estrie. L’huile, les graines et la farine de chanvre sont biologiques et offertes notamment sur leur boutique en ligne.

Orijin.bio

Des huiles d’olive d’entreprises québécoises

L’huile d’olive aromatisée Zoë

Bien qu’il ne pousse pas d’oliviers au Québec, ce sont des entrepreneurs montréalais qui importent les huiles d’olive à base d’huiles infusées Zoë. L’oliveraie familiale en Grèce produit un cultivar d’olives (Kononeiki) riche en antioxydants. On aime beaucoup leurs huiles infusées qui se déclinent en 10 saveurs originales (lime, truffe, herbes de Toscane, etc.) La végane au beurre (constituée d’huile d’olive et de tournesol) dont le goût plaira aux amateurs de saveurs lactées est parfaite pour le maïs et les légumes poêlés.

zoeoliveoil.com

L’huile d’olive de la Maison Orphée et ses huiles de coco

Si la Maison Orphée est très réputée aussi pour la qualité de ses huiles d’olive aux degrés d’intensité divers, elle offre depuis peu de l’huile de coco aromatisée. Si je ne suis pas fan de l’huile de coco, surtout parce que ses promesses santé sont surfaites, j’adore son goût.

Les saveurs de cari thaï, cari indien et chipotle sont parfaites pour des sautés relevés aux inspirations des cuisines orientales.

maisonorphee.com

L’huile d’olive La belle Excuse

Avec à sa tête Aristo, l’entreprise exploite l’oliveraie familiale dans la région de Péloponnèse en Grèce pour l’embouteiller dans Lanaudière. La Belle Excuse distribue ses grandes huiles d’olive dans plus de 600 points de vente et connaît une grande popularité auprès du consommateur. L’entreprise se diversifie plus que jamais avec des vinaigres, vinaigrettes et plusieurs autres produits dérivés.

labelleexcuse.com

L’huile d’olive Lahmar

L’Huile d’olive Lahmar, provenant d’oliveraies familiales en Tunisie est embouteillée à Gatineau en Outaouais. De père en fils, l’entreprise existe depuis 70 ans. La qualité a toujours été au rendez-vous.

L’huile extra-vierge est extraite des variétés Chemlali (plus douce) et Chetoui (plus intense). Elles sont offertes en versions bio et conventionnelle.

lahmaroliveoil.com

Les huiles d’ailleurs

L’huile d’Argan

Pour avoir séjourné de nombreux mois au Maroc, je peux confirmer que l’huile d’argan est très particulière. Extraite du fruit de l’arganier, un arbre protégé par l’UNESCO qui parsème le sud-ouest marocain, l’huile d’argan est autant utilisée à des fins alimentaires que cosmétiques. Les chèvres n’hésitent d’ailleurs pas à monter dans les arganiers pour se régaler de leurs amandons. On connaît la marque Zorah, une magnifique entreprise qui fabrique des soins de beauté à base d’huile d’argan. Récemment la compagnie a agrandi son portefeuille de produits avec une huile d’argan comestible certifiée biologique. L’huile d’argan a des notes de noisettes et d’amande grillée. Elle est riche en gras mono-insaturés et en vitamine E.

zorahbiocosmetiques.com

L’huile d’avocat

L’avocat est plus tendance que jamais (pensons aux tartines d’avocat). Pas étonnant que son huile soit aussi populaire. Tolérant les hautes températures (son point de fumée est de 260 °C), elle s’utilise autant à chaud qu’à froid.

L’entreprise californienne Chosen Foods est notamment reconnue pour son huile d’avocat qu’elle propose aussi en vaporisateur. Confectionnée avec des avocats du Mexique sans OGM, elle ravit les papilles.

chosenfoods.com