Guy Jodoin au cœur de la tempête aux Îles-de-la-Madeleine

L’animateur Guy Jodoin, qui se trouve en ce moment même aux Îles-de-la-Madeleine, a enregistré une vidéo alors que la tempête battait son plein, samedi soir.

À LIRE AUSSI: Les Îles-de-la-Madeleine frappées par Dorian

Sur les images filmées à la noirceur, on peut le voir, couvert d’un imperméable détrempé, le visage balayé par les vents et la pluie.

«On est présentement le samedi 7 septembre, il est plus ou moins 22h30, et je suis aux Îles-de-la-Madeleine avec ma gang de chums. On vient tout juste de manquer d’électricité [...] On est au cœur de l’ouragan Dorian et les vents sont entre 100 et 145 kilomètres à l’heure. On a une pensée pour tous les Madelinots puisque nous, on est du côté de l’île où il vente un peu moins... Donc on pense à vous, bonne soirée!» a-t-il lancé, s’interrompant à quelques reprises pour reprendre son souffle.

La tempête Dorian a frappé l’archipel madelinot dans la nuit de samedi à dimanche, et poursuivait sa route vers la Gaspésie et la Côte-Nord ce matin.

À certains moments, la nuit dernière, les vents ont atteint près de 130 kilomètres à l’heure, privant plusieurs clients d’électricité. Les pluies également ont été très fortes. On rapporte plusieurs dégâts, mais heureusement aucun blessé.