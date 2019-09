Il pleuvait des oiseaux: une ode à la vie

Il y a de ces livres qui nous chavirent et nous restent en tête longtemps après les avoir lus. C’est exactement ce qu’a ressenti la cinéaste Louise Archambault il y a quelques années après avoir découvert le roman Il pleuvait des oiseaux de l’auteure Jocelyne Saucier, dont elle signe aujourd’hui une adaptation cinématographique.

« C’est un roman qui m’a habitée pendant un bon moment », explique la réalisatrice en entrevue au Journal, quelques jours avant la sortie de ce nouveau film, son premier depuis Gabrielle (2013).

« Même si je lis beaucoup de romans dans la vie, je revenais toujours à celui-ci. Le climat, l’atmosphère et la thématique du livre m’habitaient, comme si c’était plus grand que moi. Je voyais des images en le lisant et j’ai commencé à me demander s’il y avait un film à faire avec cette histoire. J’ai rapidement eu envie de partager cette histoire avec d’autres.

« J’ai donc contacté l’auteure Jocelyne Saucier et on a organisé une rencontre. Elle avait vu mon film Gabrielle et j’ai senti que ça l’avait rassurée dans ma démarche et qu’elle était prête à me faire confiance. On a beaucoup discuté ensemble et elle a suivi le développement du projet de loin. Mais à un moment donné, elle m’a dit : je te laisse aller. »

Au nom de la liberté

Photo courtoisie, Outsiders Paru en 2011, le roman Il pleuvait des oiseaux raconte l’histoire de trois vieux ermites (joués dans le film notamment par Gilbert Sicotte et Rémi Girard) qui vivent reclus dans le bois. Leur quotidien sera chamboulé par la mort de l’un d’entre eux et par l’arrivée d’une femme octogénaire (Andrée Lachapelle) qui a été injustement internée pendant toute sa vie.

« Pourquoi avoir choisi de faire un film avec des ermites dans le bois ? Je ne sais pas ! lance en riant Louise Archambault. Je pense que ce que j’ai aimé dans cette histoire, c’est le regard sur la différence et sur l’Autre.

« Il y avait aussi quelque chose de brut avec la forêt qui est là et qui est plus grande et forte que nous. Les personnages du film ont un bagage assez lourd et ils ont fait des choix difficiles. Leurs parcours sont atypiques et souvent inversés. Ils se donnent le droit d’être ce qu’ils sont et d’expérimenter des choses, au nom de la liberté. J’avais envie de les mettre en scène. Pour moi, leur histoire parle d’espoir, mais aussi de la vie et de l’amour qui peut survenir à n’importe quel âge. »

Tournage en forêt

La nature et la forêt jouent forcément un rôle important dans cette histoire. L’auteure Jocelyne Saucier, qui réside à Rouyn-Noranda, s’était d’ailleurs inspirée des grands feux de forêt de 1916 pour écrire le roman.

Photo Stevens LeBlanc Pour s’assurer de bien capturer l’ambiance et l’énergie de la forêt boréale, Louise Archambault et son équipe sont allées tourner pendant plusieurs jours au milieu de la forêt Montmorency, à 70 km au nord de Québec.

« On l’a vraiment choisie, notre nature, souligne la cinéaste de 49 ans. On était vraiment dans la forêt boréale. On n’aurait pas pu tourner un film comme ça autour de Montréal. On voulait aller chercher le son et l’écho de la forêt. On partait en 4 roues le matin pour aller tourner dans le bois. Ça aidait pour les acteurs aussi. Le fait d’être là les a aidés à se glisser dans la peau de ces personnages­­­. »

► Le film Il pleuvait des oiseaux prend l’affiche vendredi (le 13 septembre).

Le chant du cygne d’Andrée Lachapelle