La Basse-Côte-Nord y goûte aussi

La tempête Dorian a poursuivi sa route dans le golfe du Saint-Laurent dimanche après avoir frappé les Îles de la Madeleine, infligeant un traitement similaire aux résidents de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord.

Les impacts les plus durs ont été ressentis sur la Basse-Côte-Nord, où plus de 1000 clients d’Hydro-Québec, concentrés entre Chevery et Saint-Augustin, étaient privés d’électricité dimanche soir.