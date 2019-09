Les Blue Jays balayés par les Rays

En vertu d’un revers de 8 à 3, dimanche au Tropicana Field, les Blue Jays de Toronto ont subi un balayage dans une série de quatre matchs face au Rays de Tampa Bay.

Il s’agit donc d’une septième défaite consécutive pour la troupe de Charlie Montoyo.

Devant les quelques 14 000 partisans des Rays présents lors de cet affrontement, la formation de la Ville Reine a été malmenée par le voltigeur Avisail Garcia. L’athlète de 28 ans a produit trois points grâce à un coup de circuit et un double. Austin Meadows a également expulsé la balle dans les gradins pour les vainqueurs.

De leur côté, les cogneurs des Jays se sont butés à un groupe de lanceurs en grande forme, alors que les six artilleurs utilisés n’ont permis que six coups sûrs. Randal Grichuk a tout de même frappé sa 25e longue balle de la présente campagne et Vladimir Guerrero fils a produit un point avec un simple.

La victoire est allée à la fiche de Trevor Richards (5-12), tandis que le revers a été encaissé par Jacob Waguespack (4-4). Ce dernier a donné six points sur sept coups sûrs, et ce, en seulement quatre manches et un tiers de boulot.

Les Blue Jays tenteront de retrouver le chemin de la victoire, mardi, contre les Red Sox de Boston. L’équipe du Massachusetts sera de passage au Rogers Center pour une série de trois parties.