Les Kings ont des choses à prouver, selon Anze Kopitar

Encore déçu par les performances décevantes des Kings de Los Angeles la saison dernière, Anze Kopitar affirme que son équipe devra se ressaisir en 2019-2020 afin d’éviter de rater les séries pour une deuxième année de suite et pour une troisième fois en quatre ans.

«Personne [dans l’organisation] n’est satisfait de la façon dont la plus récente campagne s’est déroulée, a affirmé le capitaine des Kings au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Nous avons donc quelque chose à prouver. Si cela n’est pas une source suffisante de motivation, je ne sais pas ce qui pourrait l’être.»

En plus de ne pas participer aux éliminatoires, les Kings ont fini au dernier rang de l’Association de l’Ouest avec une maigre récolte de 71 points en 2018-2019.

L’équipe n’a pas été aidée par la baisse de régime de Kopitar, qui a vu son total de points passer de 92 en 2017-2018 à 60 la saison dernière.

«J’essaie juste de l’oublier et penser à la saison [2017-2018] où j’étais en nomination pour le titre de joueur par excellence de la LNH», a dit Kopitar.

«Parfois, quand tu ne connais pas un bon début de saison, cela peut avoir un impact sur tout le reste, a-t-il ajouté. Tu te sens moins bien et tu n’es pas assez confiant, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. Nous avons connu de bons moments, mais nous avons été incapables de poursuivre sur notre lancée. Ce fut la même chose pour moi.»

De l’espoir

Kopitar croit notamment que l’arrivée de Todd McLellan derrière le banc de l’équipe donnera un nouveau souffle aux Kings.

«Nous avons tous eu un bel été, a-t-il dit. Avec Todd, nous aurons un nouveau départ et il amènera une nouvelle voix. Nous avons besoin de cela. Ensuite, nous devons connaître un bon départ. Nous devons nous préparer en vue du premier match et nous assurer que nous avons une bonne chimie, de l’énergie et une bonne personnalité en tant qu’équipe.»

McLellan a été embauché par les Kings en avril dernier. Il remplace Willie Desjardins, qui avait terminé la dernière saison au poste d’entraîneur-chef après le congédiement de John Stevens.