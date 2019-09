Quand l’amitié fout le camp

Je suis une femme de cœur et j’ai toujours pris un soin jaloux de mes amitiés. J’ai donc accumulé les amies depuis ma tendre enfance. Très peu pour moi l’idée de me faire des relations sociales pour paraître aux yeux des autres. J’ai toujours trouvé qu’il était plus important d’entretenir mes amies, vu le peu de temps que j’avais en dehors de mon travail et de ma famille.

Aujourd’hui à la retraite et ayant perdu mon conjoint il y a deux ans, mes amies remplissaient ma vie. J’en ai sept que je vois en alternance et avec qui je meuble mes loisirs. Elles ne se connaissent pas toutes entre elles, mais certaines se sont déjà croisées. La semaine dernière, alors que je dinais au restaurant avec l’une d’entre elles et qu’on parlait de notre passé, en plein milieu du repas elle m’a dit avoir un gros secret à me dévoiler, et que vu que j’avais fait mon deuil de mon mari décédé, il était temps qu’elle ouvre son sac.

L’a-t-elle fait parce qu’elle me veut du mal ou, comme elle m’en assurait, pour me rendre service ? Toujours est-il qu’elle m’a révélé qu’une certaine femme qu’elle connaît, qui s’adonne à être une de mes amies depuis le couvent, avait eu une aventure d’un soir avec mon mari et lui en avait fait la confidence.

Sait-elle que cette personne est mon amie ? A-t-elle fait ça pour me mettre à son niveau, elle qui a été trompée toute sa vie par son mari, au vu et au su de tout le monde ? Je ne saurais vous le dire Louise. Mais sa révélation m’a fait tellement mal que je ne m’en remets pas. Sur le coup ça m’a tellement figée que je ne savais pas quoi dire. Elle a eu beau me jurer que ça ne s’était produit qu’une seule fois, qu’elle était convaincue que c’était un accident de parcours et qu’elle restait convaincue que, hormis ça, mon mari avait été un homme fidèle, je ne m’en remets pas.

Qu’est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je confronte la personne qui est censée m’avoir fait cette vacherie ou bien si je tiens ça mort en cessant de la voir ? Je me sens humiliée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Jamais je n’aurais cru mon mari capable de me faire ça !

Anonyme perturbée

Êtes-vous certaine des bons sentiments de celle qui vient de vous faire une révélation qui me semble tenir d’un mauvais vaudeville ? Non seulement elle inculpe une de vos amies chères, mais également votre conjoint qui n’est plus sur terre pour se défendre. Elle vous blesse doublement et en toute conscience des dégâts que sa révélation va produire. Personnellement je me poserais beaucoup plus de questions sur la teneur de son amitié à elle qu’à celle de qui que ce soit d’autre. Je sais que vous aurez du mal à vivre avec ça, mais il va falloir trouver le moyen d’y parvenir si vous ne voulez pas traîner ce boulet et gâcher la suite de votre vie.