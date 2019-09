Un peu de fatigue accumulée

BELLEVILLE | Pas facile de jouer deux matchs en autant de soirs, même dans la fleur de l’âge. Les espoirs du Canadien ont travaillé dur, mais la finition, en raison d’un peu de fatigue mentale, a fait parfois défaut. Le trio formé de Ryan Poehling, Nick Suzuki et Rafaël Harvey-Pinard n’a pas été aussi dominant que la veille. Après une première période intense, les trois joueurs ont offert du jeu un peu plus décousu. La journée de repos de lundi sera bénéfique, avant la rencontre prévue mardi après-midi contre une formation de joueurs universitaires.

Ils se sont illustrés

Alexandre Alain

Photo Martin Chevalier

Ailier droit | Il a démontré beaucoup d’intensité en étant actif en fond de territoire et dans les coins de patinoire. Il a marqué son but en fonçant au filet avec ardeur.

Otto Leskinen

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Il a paru plus à l’aise que samedi. Il a été plus en mesure de démontrer sa mobilité et son aisance avec la rondelle.

Gianni Fairbrother

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Encore un gros match du choix de 3e tour. Il sait bloquer les lignes de passe. Son calme lui permet de toujours faire le bon choix de jeu.

Michael Pezzetta

Photo Martin Chevalier

Ailier gauche | Le joueur le plus énergique du Canadien, hier soir. Il ne craint pas le jeu physique ni la circulation lourde. Bien servi par son coup de patin.

Ils devront faire plus

Jack York

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Il a éprouvé des ennuis avec son jeu de passe. Il a causé quelques revirements en plus de précipiter certains gestes.

Jacob LeGuerrier

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Sa prise de décision a fait défaut. Ses relais à l’endroit de ses coéquipiers manquaient de précision.

Cole Fonstad

Photo Martin Chevalier

Ailier gauche | Il y a bien peu à dire sur lui. Voilà qui est très révélateur. Il n’a rien démontré de son flair offensif.

Allan McShane

Photo Martin Chevalier

Attaquant | Il a marqué 34 buts la saison dernière dans la Ligue de l’Ontario. On s’attendait à ce qu’il soit plus menaçant ce week-end. On ne l’a pratiquement pas vu.