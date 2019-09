Vos détritus en échange d’une réduction de taxes

Saint-André veut motiver ses habitants à réduire la quantité de matières qu’ils jettent et par le fait même alléger leurs taxes.

« C’est une solution rapide avec peu de moyens à mettre en place. Ce qui est certain, c’est que lorsqu’on réduit le service à la porte, ça réduit les déchets, ça responsabilise les usagers », soutient la consultante pour EnviroRcube Marie-Caroline Bourg.

Une économie de 40 % a été réalisée sur les coûts de collecte, et les déchets ont été réduits de 50 %.

Certains ont avoué détester le bac roulant et aiment l’idée de ne pas devoir suivre un calendrier.

D’autres personnes plus âgées craignaient que le conteneur et son couvercle soient difficiles à atteindre et à soulever. La Municipalité s’est assurée que ce soit comparable à un bac roulant.