LEBLANC, Flore



À Montréal, le 28 août 2019, est décédée Mme Flore Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le vendredi 13 septembre de 18h à 22h et samedi le 14 septembre de 10h à 11h en l'église Ste-Béatrice à Laval suivra la funérailles à 11h et de là au cimetière Jardin Urgel Bourgie Laval.