C’est quoi le vrai rôle des parents?

En lisant la lettre de ce père qui disait les pires choses sur son fils parce qu’il ne pense pas comme lui, ça m’a ramenée à mon problème avec mes parents. Je suis en rupture avec eux depuis l’âge de 17 ans quand j’ai décidé de faire ma vie dans un domaine qui ne leur plaisait pas.

Ils m’ont alors indiqué la porte et forcée à me débrouiller avec mes propres moyens. Rendue à 40 ans, mère de deux enfants de pères différents et me débrouillant seule pour les élever et gagner leur subsistance, j’aimerais me rapprocher d’eux pour obtenir de l’aide physique et financière. Mais ils me remettent toujours sur le nez que mes choix n’étant pas ceux qu’ils auraient faits et qu’ils ne me doivent rien. Faut-il nécessairement penser comme ses parents pour qu’ils se comportent en parents? N’a-t-on pas droit à la différence et être quand même aimée d’eux?

Une fille qui cherche une solution

Le droit à la différence, l’enfant l’a très certainement. Mais viennent malheureusement avec ce droit, que vous avez exercé selon ce que vous exprimez par votre texte, certaines conséquences. Et dans votre cas, avec les parents rigides que vous avez, elles vous privent de leur support. C’est malheureusement le prix à payer pour exercer votre droit d’être vous-même.