Demande d’autorisation d’une action collective de 4 M$ contre Guillot

Accusé de sévices physiques et psychologiques à l’endroit de six garçons, le pasteur baptiste Claude Guillot, arrêté en décembre 2015, a vu son procès franchir la barre des 50 jours d’audience en juin dernier. Malgré le procès criminel qui doit reprendre lundi prochain, voilà qu’une cause civile le visant s’ouvrait lundi.