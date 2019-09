Des résidents privés de courant après un vol de voiture

BROSSARD | Des policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) ont enclenché une poursuite policière, dimanche soir, après le vol d’un véhicule à Brossard.

L’évènement s’est produit vers 21 h près du boulevard Lapinière et de la rue Bergerac lorsqu’un homme a volé la voiture d’un citoyen qui tentait de lui vendre celle-ci.

«Des policiers se sont rendus à proximité et ont aperçu un véhicule qui correspondait, a indiqué Ghyslain Vallières, porte-parole au SPAL. Quelques instants plus tard, ils ont activé leurs gyrophares afin d’immobiliser le suspect.»

Ce dernier a accéléré et terminé sa course quelques centaines de mètres plus loin après avoir fauché trois poteaux hydroélectriques ainsi qu’une enseigne de station-service.

Le suspect a finalement été arrêté par les policiers et transporté à l’hôpital pour s’assurer qu’il n’était pas blessé.

L’homme âgé d’une trentaine d’années est connu des policiers et pourrait faire face à des accusations de vol de véhicule et de conduite avec facultés affaiblies.

«L’impact a causé la brisure de fils électriques et un citoyen, qui n’était pas impliqué dans l’évènement, a dû demeurer dans sa voiture puisqu’un des fils était à proximité de son véhicule», a jouté M. Vallières.

Hydro-Québec ainsi que les pompiers se sont rendus sur place. Le courant a été coupé dans le secteur et le citoyen prisonnier de sa voiture a pu quitter sans blessure.