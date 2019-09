John Tavares est prêt à porter le «C»

John Tavares s’apprête à disputer sa deuxième saison à Toronto et il est prêt à remplir le rôle de capitaine si l’état-major des Maple Leafs lui en fait la demande.

«Ce serait un grand honneur», a indiqué le joueur de centre de 28 ans, qui a porté le «C» pendant cinq ans avec les Islanders de New York, au réseau Sportsnet.

«Ce n’est pas le genre de chose que tu tiens pour acquis, a-t-il ajouté. Il y a peu d’occasions [de devenir capitaine] dans la Ligue nationale (LNH), encore moins pour une équipe qui a une grande histoire et des traditions comme les Maple Leafs.»

Tavares a fait partie d’un groupe de trois adjoints la saison dernière après avoir signé un contrat de sept ans et de 77 millions $ avec les Leafs. La formation de la Ville Reine n’a pas eu de capitaine depuis que Dion Phaneuf a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa en février 2016.

Rester soi-même

Même s’il devenait capitaine, Tavares essaierait de ne pas changer ses façons de faire et de ne pas trop se mettre de pression.

«Tu ne veux pas aborder les choses différemment, même si on te donne une responsabilité, a-t-il expliqué. Tu as eu cette responsabilité à cause de la façon dont tu t’es comporté jusqu’ici.»

«Tu réalises à quel point les gens autour de toi sont importants, a-t-il poursuivi, en parlant de son expérience à New York. Tu n’as pas toutes les réponses, mais tu as tous ces gens qui peuvent t’aider quand les choses ne vont pas bien. Tu as besoin de tellement de leadership dans un vestiaire.»

Bons candidats

De plus, Tavares est conscient qu’il n’est pas le seul joueur à posséder les qualités pour devenir un bon capitaine.

«Je sais que nous en aurons un bon et peu emporte son identité, je vais le soutenir», a-t-il indiqué.

Des joueurs comme Morgan Rielly, Auston Matthews et Mitchell Marner, qui est toujours sans contrat, obtiendraient un vote de confiance de la part de Tavares.

«Morgan est ici depuis longtemps et on peut voir son calme par la façon qu’il agit sur la glace», a analysé l’attaquant.

Matthews serait un bon candidat grâce à «son aura, son talent, ses habiletés et son désir d’être un des meilleurs joueurs» de la LNH, selon Tavares.

«"Mitchy" [Marner] a une énergie incroyable, a conclu l’Ontarien. Il met de la vie dans une pièce. De plus, il a un impact incroyable sur le jeu.»