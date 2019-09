La CAQ promet de livrer un registre des délinquants sexuels

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, assure que son parti tiendra parole dans le dossier du registre public des délinquants sexuels.

«C’est une promesse que l’on a faite, qu’on a réitéré en campagne électorale, et on le fera durant le premier mandat. Donc, on travaille là-dessus comme sur plusieurs autres dossiers», a affirmé Mme Guilbault au cours d’une mêlée de presse lundi matin.

La manifestation du 15 septembre devant l’Assemblée nationale aura lieu comme prévu. «Pour nous, ce n’est pas satisfaisant. Cela fait un an qu’ils sont au pouvoir et ils n’ont rien fait encore. Ce sont des réponses creuses de politiciens. Il faut maintenir la pression, car tous les engagements de la CAQ en matière de justice sont restées lettres mortes», a réagi Me Marc Bellemare.