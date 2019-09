Le bouffon

Dans sa tentative d’exploiter au Canada le créneau de la droite populiste, Maxime Bernier a commis sa première grosse erreur, et ce n’est pas de s’en être pris à la santé mentale de Greta Thunberg. C’est plutôt de s’en être excusé.

Maxime Bernier est un fumiste. Se présentant comme le « vrai gars de la Beauce », ce qu’il est par la naissance, il répond davantage au cliché du métrosexuel urbain. Il s’exprime dans une langue châtiée, a les moyens d’envoyer ses filles au privé non subventionné anglophone et fréquente des intellectuels. En pratique, sa vie n’a rien à voir avec celle des gens à qui il prétend ressembler.

On se moque encore des Jos Louis distribués aux soldats et de la ridicule ritournelle de campagne dont il se vantait d’avoir écrit lui-même les paroles, mais ça montre un paradoxe courant chez les populistes. Ce sont généralement les politiciens qui trahissent le plus de mépris pour leur propre clientèle électorale.