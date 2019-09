Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ouvrent enfin leur café qui emploie de jeunes autistes

L’attente est finalement terminée pour le couple Paquin-Marcotte! Les amoureux ont finalement ouvert leur café, Chez Cheval, lundi matin.



Prévue pour la fin août, l’ouverture de ce nouveau café, qui emploie des jeunes avec un trouble du spectre de l’autisme, aura finalement eu lieu aujourd’hui. L'endroit propose évidemment du café, mais aussi des salades, des sandwichs, des déjeuners et des bouchées sucrées.





Évidemment, les amoureux ont publié plusieurs clichés sur leur compte Instagram respectif, ainsi que sur le compte officiel de l’établissement.

Louis-François a même repartagé la story Instagram d'un client, montrant bel et bien l'engouement généré par cette ouverture.

Pour les curieux, Chez Cheval tient son nom en l’honneur de Guillaume Cheval, maire de Saint-Hilaire, où le café se trouve. Le logo de l’endroit, lui, a été conçu par le fils de Patricia, Benjamin, lui-même ayant un trouble du spectre de l’autisme.





Plusieurs autres membres de la communauté artistique québécoise ont envoyé leurs bons mots à Patricia et Louis-François, comme Vanessa Pilon, Alex Perron, Ingrid Falaise, Gino Chouinard et Mariloup Wolfe.

Véronique Cloutier a aussi fait une publication sur son Facebook pour souhaiter «le meilleur des succès» au couple et à leur équipe, et qu’elle allait s’y rendre dès que possible.





Elle ajoute au passage qu’il est possible de voir le travail acharné du couple et la mission première du café dans l’émission On change d’air, disponible sur VERO.TV.



Depuis la fin du mois de juillet, Patricia et Louis-François dévoilaient, petit à petit, sur les réseaux sociaux, des bribes de ce nouveau projet.

Chez Cheval est situé au 290 Sir-Wilfrid-Laurier, à Saint-Hilaire.