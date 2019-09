Prostitution: et si le condom était percé?

Tous les matins, depuis que j’habite dans Hochelaga-Maisonneuve, je croise des travailleuses. Elles ne se rendent pas au travail comme moi, car elles y sont déjà. La rue est leur lieu de travail. On dit même qu’elles font la rue.

Cette semaine, en te croisant, toi, femme d’environ 28 ans, avec tes bottes trop hautes et ta mini-jupe, j’ai eu une vision de toi à 15 ans. Tu m’as fait penser à la jeune fille de Québec qui a révélé cette semaine avoir connu l’enfer de la prostitution.

Quand je croise ton regard, je me sens mal. J’aimerais que tu connaisses une vie remplie d’espoir, dans laquelle tu enlèverais tes bottes trop hautes pour laisser tes pieds respirer, en sachant qu’ils sont libres d’aller où ils veulent.

Je poursuis en te disant, chère femme, que je voudrais que tu puisses avoir des conditions de travail décentes, que tu n’aies plus peur d’aller chercher de l’aide auprès des autorités, que tu te fasses respecter, même si ton métier, de prime abord, ne devrait pas exister.

Je voudrais que le taux de mortalité inhérent à l’exercice de ton travail ne soit pas 40 fois supérieur à la moyenne, parce que tu as besoin de drogue pour supporter ce que tu vis et parce que tu subis de la violence physique et psychologique.