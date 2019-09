Ses grands entretiens maintenant à la télé

Les grandes entrevues que notre collègue Karine Gagnon mène depuis 2016 avec des personnalités de la région de Québec, et qui sont publiées le dimanche dans nos pages, deviendront une émission de télévision.

Ça s’appelle Le carnet de Karine. MAtv en diffusera 12 épisodes cet automne, à compter du 22 septembre, et tout indique qu’une autre douzaine d’entrevues auront une vie au petit écran à compter du mois de janvier.

Au sein de la première cohorte de personnalités qui se confieront à la fois au dictaphone et à la caméra de Karine Gagnon, on retrouvera notamment l’ex-directeur du Musée national des beaux-arts du Québec, John R. Porter, la directrice des relations avec les médias des Remparts de Québec, Nicole Bouchard, et la chef Marie-Chantal Lepage.