Tournoi de golf du Canadien : Shea Weber espère que le CH bâtira sur l’expérience

Le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, croit que son équipe, jeune mais avec plus d’expérience que l’an dernier, devra mettre les bouchées doubles.

«On y était presque l’an dernier; 97 points, c’est normalement assez pour entrer en séries. On a une équipe très semblable cette année, plus vieille, plus expérimentée. Ça devrait aider», a soutenu le grand défenseur lors du tournoi de golf de son équipe présenté au club de golf Laval-sur-le-Lac, lundi.

Selon Weber, plusieurs jeunes seront appelés à accepter de plus grands rôles au sein de l’équipe.

«Le noyau de l’équipe devra faire de son mieux et aider les jeunes et les nouveaux à s’adapter, a mentionné le vétéran de 34 ans. Tout le monde doit être un peu meilleur. Lorsqu’on s’entraîne tout l’été, on doit revenir plus fort au camp d’entraînement. L’expérience doit entrer en ligne de compte, surtout parce qu’on a une jeune équipe.»

Le capitaine a aussi mis l’accent sur le début de saison du Canadien, qui devra connaître un bon départ pour amasser un maximum de confiance pour le reste de la saison.

Contrairement à l’an dernier, Weber entamera la saison en même temps que ses coéquipiers. À cause d’une opération au genou, le vétéran avait enfilé l’uniforme du Tricolore pour une première fois le 27 novembre dernier.

En 58 rencontres, il a amassé 33 points, dont 14 buts. Il a été le défenseur le plus utilisé par l’entraîneur-chef Claude Julien avec une moyenne de 23 min 29 s par match.