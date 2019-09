Tournoi de golf du CH: «il y a eu des pourparlers avec Max Domi» - Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a indiqué lundi en marge du tournoi de golf de l'équipe que des discussions ont eu lieu avec le clan de Max Domi, qui est en voie de devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet prochain.

«Il y a eu des pourparlers avec Domi au début de l’été, a-t-il fait savoir, en précisant toutefois qu’il ne commentait pas les négociations sur la place publique. C’est certain qu’on aimerait le garder à long terme.»

Le DG surveille de près ce qui se passe présentement avec les plusieurs jeunes vedettes toujours sans contrat à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). Le but est de se renseigner sur la direction que pourrait prendre le marché. Il note toutefois que la situation de Domi est différente de celle Mitch Marner et autres, car le fils de Tie Domi pourra se prévaloir de l’arbitrage.

Satisfait de son été

Même si certaines de ses tentatives n’ont pas abouti, Bergevin est satisfait de l’été qu’il a connu.

Il a confirmé avoir déposé une offre à Jake Gardiner au début juillet, mais le défenseur gaucher «a voulu attendre et c’est une décision qui lui appartient», a-t-il précisé.

C’est avec les Hurricanes de la Caroline que Gardiner s’est finalement entendu, vendredi dernier. Ces mêmes Hurricanes ont eu le dernier mot dans le dossier Sebastian Aho en égalant l’offre hostile soumise à l’endroit du joueur de centre.

Bergevin a d’ailleurs nié la théorie selon laquelle Aho aurait utilisé le CH pour arriver à ses fins. «Je ne me suis pas du tout senti manipulé, considérant les informations qu’on m’a données avant l’offre hostile et ma relation avec l’agent [Gerry Johansson].»

Au final, bien que l'équipe ne soit pas parfaite, le DG croit avoir répondu à des besoins de l'équipe au cours de l'été, lui qui a fait l'embauche de Ben Chiarot et de Nick Cousins, notamment.

Emballé par l’avenir

Le patron hockey du CH n’en démord pas : il continuera de gérer l’équipe avec un œil sur l’avenir et ne prendra pas de décisions qui affecteront celle-ci à long terme, simplement pour disputer quelques matchs en séries éliminatoires.

«L’avenir du CH, pas seulement cette année, mais pour les années à venir, est vraiment bon. Notre noyau de jeunes est parmi les meilleurs. Aussi, notre espace sous le plafond est un atout. L’organisation est en très bon état», a-t-il soutenu.

Plusieurs joueurs du Tricolore ont établi des sommets personnels la saison dernière, notamment Max Domi, si bien que des experts se demandent si certains d’entre eux ne feront pas face à un dur retour à la réalité. Mais Bergevin n’est pas préoccupé outre mesure.

«Kotkaniemi va encore s’améliorer. On a des [Artturi Lehkonen], des [Joel Armia] qui vont en donner encore plus.»

L'avantage numérique dans la mire de Claude Julien

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, veut se concentrer sur le jeu de puissance de son club qui a été désastreux l'an dernier. Il espère que celui-ci s'améliorera comme ce fut le cas avec le désavantage numérique la saison passée, qui avait été l'un des lacunes du CH en 2017-2018.

L'équipe a terminé avant-dernière de la Ligue nationale en avantage numérique en 2018-2019.

«On a beaucoup plus d'expérience avec les jeunes en place, mais il y a des portions de notre jeu que l'on veut améliorer, comme notre jeu de puissance», a déclaré Julien, lundi, en marge du tournoi de golf de l'équipe au club Laval-sur-le-Lac.

Les attentes envers le Canadien sont beaucoup plus élevées cette année qu'elles ne l'étaient à pareille date l'an dernier. L'équipe a frôlé une participation aux séries au printemps et plusieurs observateurs croient que le règne du directeur général Marc Bergevin et de Julien pourrait prendre fin si l'équipe manquait les éliminatoires pour une quatrième fois en cinq ans au terme de la campagne.

«Je ne vois pas de pression négative, on a hâte que ça commence, a toutefois pointé Julien. Je note que plusieurs joueurs sont arrivés encore plus tôt cet été.»

«Le pied dans la bouche»

L'instructeur est aussi revenu sur les propos qu'il a tenus lors du tournoi de golf de l'attaquant Jonathan Drouin, il y a deux semaines. À ce moment, Julien avait dit ne pas vouloir commenter la formation du CH.

«Plusieurs équipes ont des problèmes avec l'espace sur la masse salariale et avec les contrats des joueurs autonomes avec compensation. Beaucoup de choses pouvaient changer entre le tournoi de golf de Jonathan Drouin et aujourd'hui [lundi]. Je ne voulais pas dire quelque chose et me mettre le pied dans la bouche», a-t-il précisé.

L'un des autres dossiers chauds chez le Canadien avant le début de la campagne est la place qui sera réservée à l'attaquant Ryan Poehling, qui avait été le héros de la dernière rencontre de la saison passée face aux Maple Leafs de Toronto, avec trois buts et un autre en fusillade.

Parole de Claude Julien, la recrue devra encore travailler si elle souhaite se tailler une place avec le grand club.

«Il devra faire la même chose que Jesperi Kotkaniemi l'an dernier. Il nous a forcé à le garder. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais vu un joueur régresser parce qu'il allait dans la Ligue américaine.»

«J’ai confiance en Marc et son équipe»

Geoff Molson a profité de l’occasion pour donner un vote de confiance à l’endroit du directeur général Marc Bergevin.

«J’ai confiance en Marc et son équipe. J’ai confiance qu’on va bien jouer cette année. On verra comment ça se déroule. J’ai hâte de voir l’engagement de tout le monde», a-t-il indiqué.

Sur la bonne voie

Molson s’est dit particulière satisfait des progrès effectués au cours de la dernière année et demie.

«Il y a deux ans, après avoir connu une saison très décevante, on s’est regardé dans le miroir et on s’est dit qu’il fallait faire des changements. C’est pour ça qu’on a vu beaucoup de mouvements l’été dernier.

Molson s’attend «à de bonnes choses» en 2019-2020, après avoir raté les séries éliminatoires par seulement deux points la saison dernière.

«C’est toujours plaisant de commencer une saison et de recommencer à zéro. On a beaucoup progressé l’an passé. J’ai hâte de voir comment on va construire à partir de ça. Les joueurs ont le goût de revenir en force. On s’attend à de bonnes choses.»