Ubisoft: l’univers d’Assassin’s Creed, version éducative

Un nouveau jeu éducatif d’Ubisoft qui permet à ses joueurs de voyager au cœur même d’une Grèce antique revisitée pourra servir d’outil pédagogique dans les écoles, espère la compagnie française bien implantée à Montréal.

Discovery Tour: Grèce antique propose une trentaine de visites guidées au travers de la même carte que le jeu d’action-aventure Assassin’s Creed Odyssey, qui se trouve ponctuée de stations éducatives qui permettent d’en apprendre plus sur le caractère historique et culturel des différents lieux méditerranéens. Des capsules vidéo, des narrations, des ressources iconographiques et des informations supplémentaires sont mises à la disposition du joueur.

Photo Courtoisie, Ubisoft

«Ça fait plusieurs années qu’on constate que les jeux Assassin’s Creed ont un potentiel immense. Il y a des enseignants qui nous disaient [qu’ils l’utilisaient] en classe, mais ils trouvaient qu’il y avait des limites, puisque le jeu était coté “Mature”», soutient l’historien Maxime Durand, qui a travaillé sur le projet à titre de directeur du contenu.

Photo Agence QMI/24h, Roxane Trudel

«Que ça soit pour l’apprentissage de l’histoire, de la géographie, des langues, des cultures, les enseignants voient que le contenu a de la valeur. Pour les élèves, c’est un langage qui leur parle, ils sont habitués à jouer à des jeux vidéo», explique-t-il, en ajoutant que le caractère interactif du format inspire et intéresse beaucoup les jeunes.

Le plus fidèle possible

Près d’une vingtaine d’historiens et de spécialistes ont été embauchés pour proposer le portrait le plus fidèle possible de la Grèce antique.

Malgré toute cette minutie, M. Durand reconnaît que certains éléments ont dû être remodelés pour que le jeu fonctionne: par exemple, l’espacement entre deux colonnes peut avoir été modifié pour permettre le passage du personnage.

Photo Courtoisie, Ubisoft

«En histoire, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de vide, ajoute-t-il. Mais ceci dit, on fait quand même de la recherche très sérieuse. Ça ne veut pas dire que tout est parfait.»

Accessibilité

Pour les créateurs de ce volet éducatif, l’accessibilité aux informations est primordiale. Ainsi, le jeu est facile d’utilisation et rejoint un public assez large, malgré le niveau de langage plutôt soutenu. Il s’adresse à un public de 12 ans et plus à cause de quelques thèmes plus matures – comme la guerre ou la sexualité –, que l’entreprise assure aborder «légèrement».

Photo Courtoisie, Ubisoft

«On a une opportunité incroyable de mettre de la couleur sur une Grèce antique qu’on imagine souvent monochrome, et ça, c’est génial», conclut-il.

Il sera également possible de visionner les différents tours guidés sur YouTube. Le jeu sera disponible à compter de mardi.