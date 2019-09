Un autre record pour «Autiste, bientôt majeur»

Le docu-réalité «Autiste, bientôt majeur» est incontestablement le succès de la rentrée à MOI ET CIE.

Alors que le premier épisode de la série dépeignant la réalité d’adolescents autistes et de leurs parents, diffusé à l’origine le 21 août, avait atteint un demi-million de visionnements, on apprenait lundi que le deuxième épisode a franchi le cap des 450 000 visionnements, selon les données préliminaires de Numeris couvrant la période du 26 août au 4 septembre 2019.

Le premier épisode d’«Autiste, bientôt majeur» trône désormais au sommet du palmarès des cotes d’écoute pour l’ensemble des chaînes de divertissement de Groupe TVA depuis 2004.

«Autiste, bientôt majeur» est présentée le mercredi, à 19 h 30, à MOI ET CIE, et en rediffusion le vendredi, à 10 h 30, le dimanche, à 18 h, et le mardi, à 13 h et 22 h.

Cette semaine, le mercredi 11 septembre, il sera question des passions des jeunes protagonistes. On verra Benjamin piloter un simulateur automobile, Mathis nous entraînera dans sa classe de l’école À pas de géant, Malika partira se promener en nature avec sa mère, Mélissa, et Maëlle jasera de son engouement pour les Pokémon.