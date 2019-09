Une solution québécoise pour recycler le plastique?

Québec a octroyé un prêt de 4,6 millions $ à Loop industries, une entreprise qui compte installer une usine de recyclage de plastique des plus sophistiquées à Terrebonne, a appris TVA Nouvelles.

Avec ce prêt, la compagnie qui a inventé un procédé qui permet de recycler les contenants de plastiques contaminés pourra de se développer plus rapidement. «Ça va nous permettre d’amener plus de technologies à Terrebonne à notre usine pilote qui va servir à démontrer la technologie pour nos partenaires mondiaux», a expliqué son président-directeur général, Daniel Solomita.

Le procédé Loop arrive à extraire les bases des déchets pour fabriquer du plastique recyclé. «Notre technologie est la meilleure pour récupérer du plastique PET, qui se trouve dans les bouteilles d’eau, les bouteilles de ketchup, mayonnaise, shampoing, savon et les fibres de polyester qui servent dans les vêtements et les tapis», a vanté M. Solomita.

Une avenue pour la récupération?

En 2015, selon les données fournies par le cabinet du ministre de l’Environnement, seulement 18 % du plastique a été recyclé au Québec. Quelque 150 000 tonnes, soit plus ou moins 66 %, se sont retrouvées dans les sites d’enfouissements.

«Le plastique, on l’envoyait par bateau en Chine et en Indonésie. Là, on est pris pour le garder, on est victime de notre insuccès», s’est indigné le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

«Je pense qu’on profite de ça pour pouvoir émerger les technologies, on peut développer une économie durable et créer de la richesse», a poursuivi le ministre Fitzgibbon.

Son collègue de l’Environnement abonde dans le même sens. «Pour nous, c’est majeur, parce que lorsqu’on regarde les quantités de matières qui se retrouvent dans les centres d’enfouissements, on a encore beaucoup trop de plastique», a déclaré Benoit Charette.

La compagnie québécoise travaille avec des partenaires internationaux comme Coca-Cola, Pepsi et Danone. L’entreprise prévoit ouvrir une usine en Caroline du Sud en 2020 avec la technologie développée à son usine pilote de Terrebonne.

Le ministre de l’Économie regarde son développement avec intérêt. «L’assistance qu’on donne à l’entreprise, c’est d’accélérer son développement technologique. L’objectif ultime, c’est d’avoir une usine ici au Québec pour recycler notre plastique», a affirmé Pierre Fitzgibbon, une avenue que n’écarte pas la compagnie qui a dans ses cartons trois autres projets d’usines aux États-Unis, en France et à Montréal d’ici 2022.

Chaque usine permettrait de traiter 40 000 tonnes de plastique souillé par année, l’équivalent de remettre en circulation à l’infini quatre milliards de bouteilles.