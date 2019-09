GAUTHIER, Lise



À l'hôpital Pierre LeGardeur, le 4 septembre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Lise Gauthier, épouse de M. Fernand Fréchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Karine (Benoit), Jonathan (Jessica) et Guillaume (Kim). Elle laisse également ses petits-enfants : Mégan, Britany, Helena, Shawn, Josh, Jayden, Lydia et Zack, son frère Denis (Nathalie), neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE, QC, J5X 3Y5le samedi 14 septembre de 10h à 14h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié. Les dons pourront être recueillis au salon funéraire lors de l'exposition.