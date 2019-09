DESAUTELS, Gilles



À Marieville, le 5 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Desautels, époux de feu Mme Suzelle Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Marc), Diane (Sylvain) et André (Linda), ses petits-enfants Martin (Joannie), Valérie (Patrick) et Carl, ses arrière-petits-enfants Mathis, Liam et Nelly, ses soeurs Pauline, Lise (Gilles), Solange et Carmen (Gilles), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :933, BOUL DE PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5le vendredi 13 septembre 2019 à partir de 10h, suivi d'un hommage au salon funéraire à 12h30.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Ste-Croix pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.