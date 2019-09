BOLAND, Réal



Au CHSLD Michèle-Bohec, le 6 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Réal Boland, époux de madame Louise Beaudoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine (Vincent), Jean-François (Élodie), ses petits-enfants: Antoine, Olivier, Nicolas, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle jeudi 12 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, suivi du vendredi 13 septembre dès 11h. Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption (1015 boul. Curé-Labelle, Blainville, Qc, J7C 2M2) le vendredi 13 septembre, à 13h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Bon Dieu dans la rue.