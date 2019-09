Apple lance une septième génération de la tablette iPad

Apple a présenté aujourd'hui la septième génération d'iPad, apportant plus de surface d'écran et le support du clavier intelligent Smart Keyboard à son iPad le plus populaire et le plus abordable.

À partir de seulement 429 $ CA, l'iPad mis à niveau est doté d'un écran Retina de 10,2 pouces et des dernières innovations, dont le support Apple Pencil2, la puce A10 Fusion rapide, des caméras et capteurs avancés, une portabilité et une autonomie exceptionnelles.

Le nouvel iPad est offert sur commande dès maintenant et dans tous les magasins dès lundi 30 septembre.

À l’événement diffusé en ligne, on dit que «le nouvel iPad a été conçu pour faire fonctionner iPadOS, qui introduit de nouvelles façons puissantes de faire plusieurs tâches à la fois, de gérer et de baliser les documents, d'utiliser le crayon Apple et de visualiser plus d'informations en un coup d'œil sur un écran d'accueil redessiné».

Fiche technique du nouvel iPad