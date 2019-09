PAIEMENT, Evelyne

(née Lavigne)



C'est avec le coeur gros que nous vous annonçons le décès de madame Evelyne Lavigne, de Vaudreuil, le samedi 7 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, épouse de feu Réal Paiement.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Suzanne (Michel Chevrier) et Micheline, ses deux petits-fils Félix et Simon, ainsi que tous ses autres parents et amis.Elle sera exposée aux :450-455-3131www.aubryetfils.comle jeudi 12 septembre 2019 de 19h à 22h ainsi que le vendredi 13 septembre dès 12h (midi).Les funérailles auront lieu le vendredi 13 septembre 2019 à 14h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient grandement appréciés.