Bianca Andreescu n’avait que 16 ans!

En 2016, j’ai assisté à la Mini Coupe Rogers présentée par Banque Nationale qui se déroulait au Stade olympique. En cette occasion, je n’aurais jamais pensé rencontrer les futures championnes de la Coupe Rogers : Simona Halep et Bianca Andreescu. Le rêve s’est poursuivi cette année, alors qu’elles ont remporté chacune une finale du Grand Chelem : Simona Halep, Wimbledon, et Bianca Andreescu, le U.S. Open.

Photo Chantal Poirier

Lors de la Mini Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal en 2016, on apercevait Bianca Andreescu, qui n’avait que 16 ans, en compagnie d’Arianna Nianiouras et Simona Halep.

Photo Chantal Poirier

L’ancien lanceur des Expos, Claude Raymond, était encore très émotif lorsqu’il m’a décrit la cérémonie entourant la remise de l’Ordre du Canada jeudi dernier en compagnie de 82 autres personnes. Il était ébloui quand la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, l’a honoré à titre de membre de l’Ordre du Canada. Photo Chantal Poirier