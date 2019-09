Encore des billets à vendre pour Céline

Contrairement à sa dernière visite en 2016, il reste encore des milliers de billets à vendre pour les concerts de Céline Dion à Québec et Montréal à un peu plus d’une semaine du début de sa tournée Courage au Centre Vidéotron.

À Québec, sur le site de la billetterie Ticketmaster, on dénombrait, mardi matin, 1321 places disponibles pour la soirée du 18 septembre de même que 1017 et 2207 places pour les concerts du 20 et 21 septembre.

À Montréal, le site web d’evenko ne permet pas de compter le nombre de billets disponibles, mais il était possible d’en acheter pour les six concerts prévus les 26, 27 et 30 septembre ainsi que ceux du 1er, 4 et 5 octobre.

Il y a trois ans, les cinq concerts au Centre Vidéotron étaient pourtant tous à guichets fermés à une semaine d’avis.

À l’époque, cependant, Céline n’avait chanté qu’à Québec et Montréal, ce qui avait incité des fans de partout dans le monde à se déplacer pour la voir, a fait remarquer un porte-parole du Centre Vidéotron lors de la mise en vente, en avril.

En outre, sa dernière série de concerts au Québec remontait alors à huit ans auparavant, ce qui avait créé un effet de rareté.