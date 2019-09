Je sors, je reste

Coup de cœur

Télé

Les honorables

D’abord offerte sur le Club illico, la série qui marque le retour de Patrick Huard à la télévision commence ce soir sur nos petits écrans. Un couple séparé, qui a trois enfants, doit faire face au meurtre de leur plus jeune. Lors du procès, le présumé meurtrier est acquitté. On verra alors chaque membre de la famille réagir de façon différente à la nouvelle.

Ce soir à 21h à TVA

Je sors

Exposition

Francis Alÿs : Jeux d’enfants

Le travail de Francis Alÿs est à l’honneur au Musée d’art contemporain jusqu’au 5 janvier. L’artiste belge est reconnu pour son art à la frontière entre le politique et le poétique. L’exposition Jeux d’enfants regroupe des vidéos de jeux de différents pays que ce soit le Mexique, le Népal, l’Irak ou encore la France. On y découvre l’imagination bouillonnante de certains enfants pour s’amuser, avec peu parfois.

Aujourd’hui entre 11h et 18h au Musée d’art contemporain, 185 rue Sainte-Catherine Ouest

Concert

Le Vaisseau-cœur

Arte Musica lance la saison avec cette nouvelle production intitulée Le Vaisseau-cœur. Pas moins de cinquante artistes seront réunis sur scène. L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, la pianiste Claudia Chan, l’ondiste Estelle Lemire et un chœur d’étudiantes à l’école Joseph-François-Perrault interpréteront les Litanies à la Vierge noire de Francis Poulenc et les Trois Petites Liturgies de la Présence Divine d’Olivier Messiaen.

Ce soir à 20h à la Salle Bourgie, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Théâtre

Les Louves

Cette pièce de l’Américaine Sarah DeLappe a connu un franc succès à New York en 2016 et dans plusieurs autres pays depuis. L’Espace Go présente la première traduction en langue française. La pièce suit neuf jeunes filles qui font partie d’une équipe de soccer. En s’échauffant, les athlètes discutent de plusieurs thèmes en passant de Netflix aux serviettes sanitaires en passant par la pression sexuelle et la religion.

Ce soir à 19h à l’Espace Go, 4890 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Bonne retraite, Jocelyne

La plus récente pièce écrire par Fabien Cloutier est de retour à Montréal jusqu’au 21 septembre. Bonne retraite, Jocelyne se déroule lors d’une fête improvisée que Jocelyne a choisi d’organiser pour annoncer à ses proches qu’elle prend sa retraite. Cependant, sa nouvelle sera vite noyée par les conversations de ses invités.

Ce soir au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Musique

David Marin

L’auteur-compositeur David Marin présentera pour la première fois à Montréal son spectacle Radio compost tiré de son plus récent album Hélas Vegas, ce soir. Le concert implique aussi le public dans la création de contenu. Une soirée qui promet d’être bien spéciale!

Ce soir à 19h30 au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Livre

Sale temps pour les émotifs

Jean-François Beauchemin laisse son imaginaire refaire la vie de différentes personnalités connues, mais aussi des quelques personnages imaginés, dans ce nouveau livre. L’ouvrage comprend une centaine de courts textes parfois drôles, parfois touchants, mais toujours fascinants.

Sorti en librairie le 3 septembre

Télé

Toute la vie

Cette nouvelle série dramatique de Danielle Trottier commence ce soir dans les salons québécois. On se retrouve dans une école qui accueille des jeunes filles de 12 à 17 ans qui sont enceintes ou bien de jeunes mamans. L’établissement tente d’aider les jeunes à continuer leurs études tout en apprenant à bien s’occuper du petit être qui grandit en elles

Ce soir à 20h sur ICI Télé

Album

Habitant

L’Oumigmag, le projet jazz contemporain et avant-trad de Sébastien Sauvageau, présente cet album double qui est en quelque sorte la suite de Territoires, opus lancé en 2017. Avec Habitant, le groupe offre un nouveau regard sur les racines musicales du Québec. La formation, Oumigmag, tire d’ailleurs son nom de l’inuktitut qui veut dire boeuf musqué.

Sorti le 6 septembre