Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Felicity

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Lancé par le compositeur de musique électronique Clément Leduc, de son nom d’artiste Hologramme, l’album Felicity propose un son d’une grande originalité, dont les ambiances souvent sombres rejoignent habilement les sonorités et les mélodies parfois plus lumineuses et colorées de cette nouvelle proposition. Ayant sorti un EP en 2015, largement salué par la critique, c’est un premier album en 4 ans qu’Hologramme nous offre ici, un retour riche en promesses pour la suite des choses.

Disponible depuis le 30 août

Je sors

Danse

Porcelain

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival Quartiers Danses, le spectacle Porcelain, chorégraphié par Wynn Holmes et interprété par le danseur Nicolas Archambault, explore la masculinité et les relations familiales. Les pièces In the Wake et Ritual for the Inuit seront également présentées lors de la même soirée.

Ce soir à 20h à la Cinquième salle de la Place des Arts, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Spectacle

Here Come The Mummies

Photo courtoisie

La formation de funk-rock Here Come The Mummies, composée de huit momies égyptiennes chacune âgée de 5000 ans, seront en concert ce soir au Petit Campus dans le cadre de leur tournée Dark Matter 2019. Ils se sont promenés à plusieurs endroits en Amérique du nord en plus de participer à de nombreux festivals dont Summer Camp, Common Ground, Voodoo Fest, Musikfest et Riverbend.

Ce soir à 20h au Petit Campus, 57 rue Prince Arthur Est

Lancement

On tue la une

Photo courtoisie

Dirigé par la journaliste Sonia Sarfati, le livre On tue la une rassemble les propositions de quelques reporters bien connus du grand public, tels que Marc Cassivi, Pierre Cayouette, Marie Charrel et plusieurs autres, et qui ont eu comme défi d’écrire une nouvelle basée sur l’univers journalistique qui mettrait en scène un crime suffisamment important pour faire la une d’un journal.

Ce soir à 17h30 à la librairie Renaud-Bray, 4380 rue Saint-Denis

Événement

Jardins de lumière

Photo courtoisie

Présenté jusqu’au 31 octobre prochain au Jardin botanique, l’événement Jardins de lumière propose aux visiteurs la découverte de trois grands jardins thématiques, à savoir le Jardin de Chine, le Jardin japonais et le Jardin des Premières nations. L’ambiance visuelle et sonore cherche à rendre hommage à ces trois cultures.

Ce soir à partir de 19h au Jardin botanique, 4101 rue Sherbrooke Est

Théâtre

Toutes les choses parfaites

Photo courtoisie

Inspirée du concept écossais A Play, A Pie and A Pint, la pièce Toutes les choses parfaites sera présentée dans le cadre des 5 à 7 Duceppe à travers lesquels de courtes pièces sont jouées devant public, en un acte, dans un contexte bien intime, celui des coulisses du Théâtre Jean-Duceppe. Interprétée par le comédien François-Simon Poirier et mise en scène par Frédéric Blanchette, la pièce aborde la question de la dépression avec profondeur et humour.

Ce soir à 17h30 au Théâtre Jean Duceppe, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Télé

Le monstre

Photo courtoisie

Mettant en vedette les acteurs Rose-Marie Perreault et Mehdi Meskar, tous deux en nomination aux prix Gémeaux, la série Le montre raconte les premiers balbutiements d’un amour qui se transforme rapidement en cauchemar.

Diffusée à partir de ce soir à 21h sur ICI Télé

Livre

2112

Photo courtoisie

De l’auteur John Byrne, le roman graphique 2112 dresse le portrait de la civilisation humaine en l’an 2112, alors que la société a maintenant atteint un point de perfection. Cela dit, des populations de mutants, engendrées par des expériences génétiques qui ont mal tournées, viendront déstabiliser cet état des choses.

Disponible depuis le 12 août

Album

Nuits plurielles

Photo courtoisie

Le duo montréalais Bronswick, composé des musiciens Catherine Coutu et Bertrand Pouyet, propose avec Nuits plurielles un album de 11 titres aux sonorités électro-pop.

Disponible depuis le 6 septembre